L'armée russe a annoncé vendredi de vastes manoeuvres prévues fin septembre dans le Caucase, notamment en mer Noire et dans la Caspienne, censées impliquer des militaires en provenance de sept pays dont la Chine, le Pakistan et l'Iran."Jusqu'à 12.900 militaires" vont participer à ces manoeuvres baptisées "Caucase-2020" qui auront lieu entre le 21 et le 26 septembre et comprendront des exercices terrestres et navals, a indiqué un vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine, lors d'un briefing pour les attachés militaires étrangers.Des militaires d'Iran, du Bélarus, d'Arménie, de Chine, de Birmanie, du Pakistan et d'Azerbaïdjan ont été invités à ces exercices qui visent notamment à pratiquer des "actions militaires communes d'un groupe de forces multinationales", selon la même source.Des navires de la Flotte russe de la mer Noire et de la Caspienne et jusqu'à 250 chars et quelque 200 systèmes d'artillerie vont participer aux manoeuvres pour lesquelles 80.000 personnes au total, dont le personnel technique, logistique et des secouristes, seront mobilisées, a-t-il précisé.