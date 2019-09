La Russie a dénoncé, dimanche, la frappe américaine menée la veille près d'Idlib et qui a fait plusieurs victimes et de nombreux dégâts, soulignant que les Etats-Unis ont frappé la zone de désescalade sans informer la partie russe ou turque des actions prévues en violation de la trêve en vigueur dans cette province. "Les Etats-Unis ont bombardé samedi 31 août la zone de désescalade d’Idlib, en Syrie, sans en prévenir ni la Russie ni la Turquie", a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, a indiqué l'agence russe Spoutnik. Les militaires russes ont dénoncé la "violation de tous les accords obtenus" après la frappe américaine portée près de la ville syrienne d’Idlib, qui a causé, selon le Centre russe, de nombreux dégâts et fait des victimes.