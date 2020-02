La Russie est ouverte à un dialogue avec les Etats-Unis, "à condition que ses intérêts soient pris en compte et que Washington cesse de s'immiscer dans ses affaires intérieures", a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov. "Le refus de toute coopération et de tout partenariat dans certains domaines est désormais devenu la norme à Washington", a déploré M. Ryabkov, cité par l'agence de presse RIA Novosti. "De notre côté, nous réaffirmons sans cesse notre ouverture au dialogue. Nous essayons toujours de résoudre les problèmes en cherchant des solutions mutuellement acceptables - mais bien sûr, uniquement sur des bases de respect mutuel, d'égalité et de prise en compte des intérêts d'autrui", a-t-il ajouté. Pour ce qui est du projet de Washington de débloquer plus de 700 millions de dollars américains en 2021 pour contrer l'influence de la Russie, M. Ryabkov a déclaré que cette mesure serait "un échec". "Les Etats-Unis peuvent évidemment dépenser leur argent comme ils l'entendent, mais ils semblent oublier qu'il est tout simplement impossible de résoudre un certain nombre de problèmes mondiaux sans la participation de la Russie", a-t-il indiqué.