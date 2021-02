La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a procédé, jusqu'au mois de février, à la signature de contrats avec 19 micro entreprises crées dans le cadre de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade, ex Ansej), a indiqué samedi la SEAAL sur sa page Facebook.