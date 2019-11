La situation des nouvelles villes et pôles urbains a été au centre d'un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre, Noureddine Bedoui, en présence de plusieurs ministres et représentants de secteurs concernés, indique samedi un communiqué des Services du Premier ministre, dont voici la traduction APS : "Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a présidé un Conseil interministériel consacré à l'examen de la situation des nouvelles villes et pôles urbains, en présence des ministres de l'Intérieur, de l'Habitat, de l'Energie, des Ressources en Eau et de l'Environnement et des Energies renouvelables, outre le Secrétaire général du ministère des Transports et des Travaux publics, le Chef de cabinet du ministre des Finances, des Walis d'Alger et de Blida, du Directeur général du Domaine national, du Président directeur général de Sonelgaz et des responsables des organismes chargés de la gestion des nouvelles villes. Lors de ce Conseil, il a été procédé à la présentation des résultats du travail des Sous-commissions dont la mise en place avait été ordonnée par le Premier ministre lors du Conseil interministériel consacré à l'examen de ce dossier le 21 juillet 2019. Ces Sous-commissions avaient pour missions de se pencher aussi bien sur les différents obstacles que sur les besoins en termes financier, foncier, juridiques et technique, ainsi que sur l'organisation et la gestion de ces nouvelles villes et pôles urbains en concrétisation de la détermination du Gouvernement à les réhabiliter et à en faire des villes pilotes offrant aux citoyens les meilleurs conditions de vie et le confort souhaité. Ainsi, un exposé a été présenté sur les résultats préliminaires de l'étude prospective sur le devenir de ces nouvelles villes et pôles urbains. La réunion a examiné, en outre, l'état d'avancement de l'encadrement administratif et technique des circonscriptions administratives, dont les walis délégués avaient été désignés en septembre dernier. Intervenant à cette occasion, le Premier ministre insisté sur l'impératif de s'en tenir aux grands objectifs de la réalisation de ces villes et pôles urbains qui ne doit nullement être limitée à la concrétisation des programmes de logements, mais constituée une entreprise intégrée, a-t-il dit.