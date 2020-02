Le ministère syrien des Transports a annoncé lundi que l'aéroport international d'Alep reprendrait ses activités le 19 février, après que l'armée a déclaré la ville d'Alep à l'abri des bombardements des groupes terroristes. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le premier vol reliant Damas à Alep décollerait mercredi, après la fermeture forcée de l'aéroport d'Alep en 2012 du fait des attaques répétées des terroristes. Selon le ministre des Transports, Ali Hammoud, l'aéroport est maintenant prêt et des vols vers le Caire et Damas sont prévus dans les prochains jours. Par ailleurs, l'armée syrienne a annoncé lundi la capture de dizaines de villages et de villes dans l'ouest et le nord-ouest d'Alep, sécurisant ainsi la capitale provinciale Alep, qui faisait l'objet d'attaques régulières des groupes terroristes.