Les travaux de la 37ème session du Conseil des ministres arabes de l'intérieur (CMAI) se tiennent dimanche et lundi dans la capitale tunisienne, Tunis, auxquels le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud prend part. La réunion verra la participation de délégations de sécurité arabes de haut niveau et de représentants d'organismes et d'organisations arabes et internationaux. Cette session, de deux jours, s'attèlera à "l'examen des questions relatives à la coopération arabe dans les domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme transfrontalier" et "l'élaboration de plans indispensables à la lutte contre la cybercriminalité et les crimes organisés, en sus du renforcement de la coopération entre les institutions de la police et de la protection civile des Etats membres". Dans ce sens, le président tunisien Kaïs Saïed a reçu dimanche les ministres arabes de l'Intérieur participant à cette 37e session. D'après le secrétariat général du Conseil des ministres arabes, dont le siège est à Tunis, les travaux de cette session porteraient sur les moyens de promouvoir la coopération interarabe en matière de sécurité et l'examen d'un certain nombre de questions liées à la lutte contre le terrorisme, au trafic de drogue et à la prévention du crime organisé. Le secrétariat général a ajouté que les responsables de la sécurité arabe évoqueront l'adoption de bon nombre de recommandations issues de tous les récents rapports et conférences élaborés par les institutions arabes spécialisées dans la sécurité.