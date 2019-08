La Tunisie a condamné lundi soir l'attaque par des drones visant des installations de gaz naturel dans le champ pétrolier d'Al-Chiba en Arabie saoudite. Dans un communiqué, le ministère tunisien des Affaires étrangères a affirmé "l'entière solidarité de la Tunisie avec l'Arabie saoudite suite à cette attaque". La Tunisie "se tient aux côtés du Royaume d'Arabie saoudite et soutient

toutes les mesures qu'il prendra pour garantir sa sécurité et sa stabilité et préserver ses intérêts et ses installations face à ces agressions répétitives flagrantes", d'après le communiqué. Se référant à la presse saoudienne officielle, le ministre saoudien de l'Energie Khaled al-Falih a confirmé qu'une attaque a été menée samedi dernier par des drones sur des installations de gaz naturel dans le champ pétrolier d'Al-Chiba. Elle a provoqué plusieurs incendies qui ont été ultérieurement maîtrisés, précisant que les dégâts n'étaient pas importants et qu'il n'y avait eu aucune perte humaine.