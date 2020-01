Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan a affirmé, dimanche à Alger, que son pays aspirait à la réalisation d'importants investissements avec l'Algérie, relevant que les deux pays avaient décidé de tenir une réunion du comité mixte de coopération économique qui ne s'est pas réuni depuis 2002. Dans une allocution à la clôture des travaux du Forum d'affaires algéro-turc, en présence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, M. Erdogan a annoncé la décision prise par les deux pays de tenir une réunion du comité mixte de coopération économique qui ne s'est pas réuni depuis 2002, affirmant que "la facilitation de la mobilité des personnes entre les deux pays et l'augmentation du nombre de visas accordés permettront aussi de hisser le niveau de coopération bilatérale"."Contrairement aux autres pays, nous ne considérons pas l'Algérie comme un marché pour écouler nos produits mais nous aspirons aussi à la réalisation d'importants investissements", a-t-il encore dit. Soulignant que les investissements des sociétés turques en Algérie dépassaient 3,5 milliards de dollars et ont permis la création de 30.000 postes d'emploi, M. Erdogan a fait état de 377 projets d'investissements turcs établis en Algérie. Et d'ajouter "l'Algérie occupe la troisième place en terme de présence des entreprises turques de par le monde".