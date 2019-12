La voiture d'un diplomate turc a été incendiée en Grèce tôt lundi matin, a annoncé la police grecque, dans un contexte de tensions grandissantes entre le pays et la Turquie voisine, deux membres de l'Otan.Personne n'a été blessé dans cet incident survenu dans la ville de Thessalonique (nord), a précisé la police. Le véhicule de l'employé consulaire turc ne portait pas de plaques diplomatiques, selon la même source.Les tensions sont fortes entre la Grèce et la Turquie à propos de forages d'hydrocarbures dans l'est de la Méditerranée, et d'un accord signé fin novembre entre la Libye et la Turquie qui permet à celle-ci d'étendre ses frontières maritimes dans une zone de Méditerranée orientale où d'importants gisements d'hydrocarbures ont été découverts ces dernières années autour de Chypre.Plusieurs bateaux turcs sont déjà à la recherche de pétrole et de gaz au large de Chypre, sujet de tensions avec l'Union européenne (UE) dont Chypre est membre, la Turquie occupant la partie nord de l'île.