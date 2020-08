"Suite à la décision du Premier ministre portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, espaces récréatifs, lieux de plaisance et de détente, hôtels, cafés et restaurants dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie, le wali d'Alger informe l'ensemble des citoyens qu'il a été décidé, à partir du samedi 15 août 2020, d'autoriser l'accès aux plages autorisée et contrôlées ainsi qu'aux espaces de loisirs en se conformant au dispositif d'accompagnement préventif", indique le communiqué des services de la wilaya d'Alger publié sur sa page Facebook.

Rappelant l’obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique d'au moins un mètre et demi, les mêmes services mettent l'accent sur l’impératif affichage des mesures préventives au niveau des points d’accès avec prise de températures des estivants, le cas échéant par les éléments de la Protection civile, de la mise en place de bacs pour les masques, mouchoirs et gants utilisés outre l'aménagement des parkings de stationnement.

Concernant la reprise d'activité des hôtels, restaurants et cafétérias, les services de la wilaya d’Alger ont rappelé qu’elle "demeure tributaire de la mise oeuvre d'un protocole sanitaire de prévention et de protection".

Ce protocole prévoit, selon la même source, l'exploitation des terrasses en premier lieu et l’utilisation d’une table sur deux à l’intérieur, le respect des gestes barrières à l'intérieur comme à l'extérieur, outre la désinfection régulière des lieux et des équipements ainsi que des serviettes et uniformes, ainsi que la mise à disposition des clients de gel hydro-alcoolique avec interdiction d'utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs.

Les commerces ne se conformant pas à ces mesures encourent la fermeture immédiate, ont tenu à rappeler les services de la wilaya d'Alger.

"L'organisation des fêtes de mariage et autres au niveau des salles des fêtes, hôtels et restaurants demeurent interdite jusqu'à ce que les conditions adéquates soient réunies", a conclu le communiqué.