Un total de 3.500 lots de terrain à bâtir dans le cadre de l'auto-construction seront attribués à la fin du mois en cours dans la commune de Laghouat, a-t-on appris dimanche des responsables de cette collectivité. Le tirage au sort, concernant cette opération dont les enquêtes administratives ont été finalisées, est en phase de préparation pour la localisation des bénéficiaires au niveau des sites retenus au niveau des zones du chef-lieu de la commune de Laghouat, dont celles de lÆOasis-Nord, de Bouchaker, de Bordj-Senouci, et à la sortie Nord de Laghouat, près de la RN-1, a précisé le président de l'Assemblée populaire communale de Laghouat. Mohamed Benguesmia. Toutes les dispositions ont été prises pour les divers raccordements des lotissements aux voies et réseaux divers (VRD), en plus de la programmation d'autres structures d'accompagnement, a-t-il ajouté.