Un réseau spécialisé dans la fabrication et le trafic d'armes et de munitions de catégorie 5, composé de trois individus, a été démantelé par les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Laghouat, a-t-on appris mercredi de ce corps

sécuritaire. Les investigations enclenchées suite à des informations faisant état d'une bande spécialisée dans la fabrication d'armes de chasse ont permis d'arrêter, au niveau de la région de Dhaya, commune de Oued-M'zi, les membres du réseau et de saisir deux fusils de chasse, l'un de marque étrangère (calibre 12 mm) et l'autre de fabrication artisanale à un seul canon (16 mm), ainsi que des jumelles, a-t-on précisé. L'opération a donné lieu également à la saisie d'un appareil manuel de remplissage de cartouches, un autre de fermeture de munitions, et deux autres appareils de décapsulage, en plus de 125 cartouches (remplies et vides), et une somme de plus de 500.000 DA, a ajouté la source. Les mis en cause ont été présentés au tribunal d'Ain Madhi, ont conclu les mêmes services de la GN.