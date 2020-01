Une quantité de 32.5 quintaux (qx) de câbles en cuivre volés, 3.5 qx d'aluminium sous forme de câbles utilisés pour le

transport d'électricité, ainsi qu'un véhicule utilitaire ont été récupérés par les services de Sûreté de la daïra de Hassi-R'mel (Laghouat), a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication et de relations publiques de la Sûreté de wilaya.L'opération, qui a permis l'arrestation de deux individus âgés de 29 et 37ans, a été menée suite à des plaintes déposées par la Société nationale

de génie civile et bâtiment de Hassi R'mel dénonçant des actes de vols, a-t-on ajouté.Les investigations ont en premier lieu permis l'arrestation d'un des deux suspects, alors qu'il se trouvait à bord d'un camion transportant une importante quantité de câbles en cuivre et en aluminium, dissimulée sous des déchets ferreux, et la saisie d'une somme de 500.000 dinars, a-t-on précisé.L'enquête a permis aussi l'identification d'un deuxième suspect impliqué, a ajouté la même source.Les mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Laghouat pour constitution de bande de malfaiteurs pour préparer un délit de vol, a-t-on fait savoir.