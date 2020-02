Une quantité de plus de 28 quintaux (QX) de viandes blanches avariées a été saisie par les services de la 3ème sureté urbaine de Laghouat, a indiqué mardi le chef de la cellule de la communication et des relations générales de la Sureté de wilaya.La saisie a été opérée suite à une patrouille de contrôle effectuée au niveau des boucheries et rôtisseries, après avoir constaté une livraison suspecte de poulets au niveau d'un local commercial, a précisé le commissaire Mohamed Kioua.L'inspection de la marchandise a permis de relever l'entassement, dans un camion, de la marchandise précitée dans des conditions ne respectant pas les règles commerciales et les normes d'hygiène, en plus de l'absence d'estampillage.Le chauffeur du camion (34 ans) a été présenté au tribunal de Laghouat, qui ordonné son placement en détention provisoire pour exposition et vente de produits impropres à la consommation