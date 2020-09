"Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur de l’Agriculture et du développement rural, notamment en ce qui concerne la réalisation du programme de numérisation et de renforcement du système d’information et d’aide à la décision, le ministère de l’Agriculture et du développement rural lancera à partir du 1er octobre prochain une opération d’identification du cheptel bovin au niveau de deux wilayas pilotes, à savoir Bejaia et Tlemcen avant sa généralisation progressive au niveau national", lit-on dans le document.

Selon la même source, cette opération d’envergure nationale, qui sera jumelée à la campagne de vaccination des bovins contre la fièvre aphteuse, consiste à enregistrer toutes les informations relatives à l’animal dans une base de données nationale, dans la perspective de réaliser un inventaire complet de tous les animaux présents dans l’exploitation.

Outre l’amélioration du système de gestion des éleveurs, le ministère a noté que ce programme va garantir l’origine de chaque animal acheté, suivre les mouvements des animaux à travers les exploitations et les marchés, assurer l’efficacité des programmes de santé animale et assoir une meilleure visibilité statistique", a conclut le communiqué .