S'exprimant lors de la célébration de la Journée internationale de la douane, M. Benabderrahmane a précisé que ce guichet unique aura "un rôle prépondérant dans la facilitation et la sécurisation des opérations économiques extérieures du pays".

Le premier argentier du pays a indiqué que le changement attendu dans le corps des douanes impliquait la réunion des conditions nécessaires pour s'ouvrir à l'économie mondiale notamment à travers les zones de libre échange arabe, africaine et régionale.

A cette occasion, le ministre des Finances a mis l'accent sur la nécessité de "s'adapter aux évolutions économiques mondiales par la mobilisation totale et l'aptitude à relever les défis, à protéger l'économie nationale et à contribuer à la promotion du commerce extérieur à la faveur de l'assouplissement des procédures d'exportation du produit national et de la lutte contre toute forme de fraude douanière telle que la surfacturation".