"Cette chaîne vient s'ajouter au bouquet des chaînes de la Télévision algérienne, parallèlement à la période de confinement sanitaire que passent nos enfants chez eux", a précisé le communiqué, rappelant que "la décision de son lancement a été prise lors de la réunion du conseil des ministres du 10 mai dernier, sous la présidence du président de la République, en vue de lancer une chaîne thématique publique qui sera consacrée à l'enseignement à distance".

Diffusant ses programmes via le satellite algérien Alcomsat-1, cette nouvelle chaîne mettra à la disposition des élèves une série de cours dans toutes les disciplines des trois cycles d'éducation, notamment des classes d'examen, a ajouté la même source.

Le 64e anniversaire de la grève des étudiants et des lycéens constitue "une occasion" pour se remémorer les réalisations et les acquis de notre pays en matière de soutien aux secteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur, à travers la consécration des chaînes de télévision éducatives et thématiques, destinées à nos élèves afin de leur permettre de prendre connaissance et de suivre à distance le programme des cours", a poursuivi le communiqué.

Le ministère a également ajouté que le choix de la Journée de l'étudiant pour le lancement de la diffusion "est dû à la symbolique de cette date pour notre pays, car constituant une étape décisive dans l'histoire de la Glorieuse révolution de libération, pour laquelle toutes les franges de la société se sont mobilisées, notamment les étudiants et les lycéens, impliqués à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans la lutte, tout en sacrifiant leur avenir académique et leurs ambitions scientifiques et en remplaçant leurs plumes en fusils face au colonialisme brutal".