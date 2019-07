Une large campagne de nettoiement a été organisée samedi au niveau des rues et cités des communes de la circonscription administrative d'El Harrach (Alger), et ce dans le cadre de la campagne nationale du nettoyage lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, dans 48 wilayas, en vue de fournir un environnement serein et propre aux citoyens, notamment durant la saison estivale. Dans une déclaration à l'APS, la chargée de communication de l'établissement de nettoiement "NETCOM", Nassima Yakoubi a précisé que l'opération de nettoiement, supervisée par le wali délégué de la circonscription administrative d'El Harrach, s'inscrivait dans le cadre de la campagne d'envergure nationale de nettoiement de l'environnement, lancée récemment par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, touchant les rues des grandes cités, les places publiques et les espaces verts au niveau de plusieurs cités des communes d'El Harrach, Bourouba, Bachdjerah et Oued Smar".