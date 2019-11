Les prix du pétrole reculaient mercredi en cours d'échanges européens, dans un marché plus prudent et après avoir bénéficié la veille d'un contexte favorable. Ce mercredi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 62,59 dollars à Londres, en baisse de 0,59% par rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril américain de WTI pour décembre perdait 0,51% à 56,94 dollars. "L'affaiblissement de l'appétit pour le risque a fait tomber les prix du baril (de WTI) sous les 57 dollars en Asie", a expliqué Ipek Ozkardeskaya, analyste. "Le scepticisme à propos d'un accord partiel dans la guerre commerciale

est de nouveau en hausse", a souligné Barbara Lambrecht, analyste. La veille, les prix étaient montés jusqu'à 63,19 et 57,50 dollars,

bénéficiant d'un marché optimiste, notamment sur les négociations commerciales sino-américaines, ainsi que de propos du secrétaire général de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. "Mohammed Barkindo a dessiné un tableau positif de l'année à venir, affirmant que le marché du pétrole pourrait grimper", a rappelé Stephen Brennock, analyste. "Cependant, cette perspective positive s'est écartée des prévisions actualisées de l'Opep à long terme", l'organisation ayant abaissé ses perspectives de croissance de la demande, a souligné M. Brennock. La demande mondiale de brut doit progresser de près de 12 millions de barils par jour (mbj) à long terme, passant de 98,7 mbj en 2018 à 110,6 mbj en 2040, a indiqué l'Opep dans son rapport annuel sur le pétrole.

La prévision a toutefois été revue en baisse de plus de 1 mbj à cet horizon comparé au rapport publié l'an dernier. "La plus grosse part de cette révision est liée à une plus faible activité économique par rapport aux attentes de 2018", a souligné l'Organisation, qui se réunira début novembre à Vienne avec ses 10 alliés, dont la Russie, pour décider du futur de leur accord de réduction de la production. Plus tard dans la journée, les investisseurs tourneront leur regard vers les données sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis.