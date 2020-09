La plainte a été rejetée pour plusieurs motifs, notamment "le contenu non conforme aux rapports de l'organisation des droits de l'Homme en Algérie, certains signataires ayant des antécédents judiciaires, tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis une période de 10 années et les initiateurs de la plainte sont détenteurs d’une double nationalité, dont certains n’ont même pas la nationalité algérienne", a expliqué le Secrétaire égyptien, avant-hier, sur les ondes de la Radio Monte Carlo internationale.

"L'ONU et les organisations des droits de l'Homme étudient les dossiers et les plaintes après une évaluation minutieuse et approfondie par des juristes issus de plusieurs pays membre de l'ONU", a-t-il souligné.