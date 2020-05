Mis à l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le championnat de football espagnol redémarrera la semaine du 8 juin. Ce samedi 23 mai, le chef du gouvernement Pedro Sanchez a annoncé lors d'une conférence de presse qu'à cette date « la reprise des grandes compétitions sportives et professionnelles, et en particulier la Liga, sera autorisée ».