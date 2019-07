Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a procédé, mardi, avec le Premier ministre, Noureddine Bedoui, à l'examen des mesures envisagées en vue d'accompagner le processus du dialogue inclusif pour répondre aux préoccupations relatives à l'organisation de l'élection présidentielle, indique un communiqué de la Présidence de la République. L'examen de ces mesures est intervenu lors de l'audience accordée par le chef de l'Etat au Premier ministre dans le cadre du suivi du travail du gouvernement et lors de laquelle M. Bedoui lui a présenté un exposé sur la situation au plan politique, économique et social du pays, précise la même source. A cette occasion, « il a été procédé, en particulier, à l'évaluation de la situation politique à la lumière de l'approche déclinée par le chef de l'Etat dans son discours prononcé à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance et de la jeunesse », ajoute le communiqué, précisant qu'il a été, en outre, procédé à « l'examen des mesures que l'Etat envisage de prendre en vue d'accompagner le processus de dialogue inclusif qui vise à répondre aux préoccupations relatives à l'organisation des élections présidentielles ».