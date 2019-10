Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé vendredi un appel à la retenue policière et au respect de la liberté d'expression lors des manifestations de rue dans le monde, dans un communiqué qui ne cite aucun pays. M. Guterres "suit de près les récentes vagues de manifestations de rue dans plusieurs pays à travers le monde", dit son texte alors qu'au cours des dernières semaines ou mois, plusieurs rassemblements souvent émaillés de violences se sont produits à Hong Kong, en Irak, en Afrique du Sud, en Equateur, en France ou en Haïti. "Il est profondément préoccupé" par le fait que ces manifestations aient conduit à des morts et des blessés. "La liberté d'expression et de se rassembler pacifiquement sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés", ajoute son communiqué. Le secrétaire général demande "aux forces de sécurité d'agir tout le temps avec une retenue maximale" et de réagir à tout acte de violence en conformité avec le respect des droits humains. Il exhorte également les manifestants à éviter de recourir à la violence. En Irak, 37 personnes -33 manifestants et quatre policiers- ont été tuées et des centaines blessées depuis mardi. Hong Kong traverse de son côté depuis juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, avec des confrontations de plus en plus violentes entre forces de l'ordre et manifestants masqués.