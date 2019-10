Le Clasico, entre le FC Barcelone et le Real Madrid, initialement prévu le 26 octobre, est officiellement reporté à une date ultérieure, a annoncé vendredi la fédération espagnole de football (RFEF) dans un communiqué. Le report paraissait inéluctable depuis plusieurs jours, en raison des affrontements les opposent aux forces de police depuis plusieurs jours de l'autre côté des Pyrénées et pour notamment éviter que les indépendantistes catalans n'utilisent cette affiche comme vitrine médiatique. Nul ne sait pour l’instant quand ce match aura lieu mais une décision finale sera communiquée d’ici lundi soir. Dans son communiqué rendu public, la Fédération espagnole a invité le Barça et le Real Madrid à se réunir pour s'accorder sur une date avant le 21 octobre à 10h. Dans le cas contraire, c'est le Comité de la compétition qui déterminera la date de la rencontre. Le choix de la date du Clasico fait encore débat en Espagne. En effet, la Fédération veut que le Clasico se joue le mercredi 18 décembre mais le président de la Liga, Javier Tebas s'oppose catégoriquement à cette date, car des matches de Copa del Rey se jouent ce jour-là, comme il l'assure à EFE: " C’est une procédure différente. Les médias parlent de la date du 18 décembre alors qu’il y a la Copa del Rey. Ce n’est pas possible ce jour-là, donc il faudra se réunir et décider d’une date. J’espère pour ma part que le Comité décidera d’échanger l’ordre des matchs" a-t-il expliqué. Néanmoins, les dates du 4, du 7 et du 26 décembre sont aussi évoquées.