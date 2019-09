Le Conseil de la nation prendra part à un séminaire régional sur "l'action parlementaire dans le cadre de l'agenda 2030: contrôle des armes légères et de petit calibre dans la région du Moyen Orient et d'Afrique du Nord (MENA) du point de vue mondial", organisé

par le Forum parlementaire sur les armes légères et de petit calibre (ALPC), les 24 et 25 septembre en cours à Amman, indiquelundi un communiqué du Conseil. Ce séminaire débattra de plusieurs thèmes relatifs à la femme, à la paix et à la sécurité, outre le rôle des parlementaires dans la concrétisation des décisions onusiennes en matière de contrôle des armes légères et de petit calibre au niveau national. Les participants examineront "le rôle des jeunes dans la réalisation de la paix et du développement durables ainsi que la consolidation du dialogue entre les jeunes et les parlementaires pour l'édification de la paix et de la sécurité internationales".