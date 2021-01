Alstom, avec son partenaire Cosider Travaux Publics, a procédé avec succès au premier essai dynamique sur la 2ème phase de l’extension de la ligne du Tramway de Constantine.

Cette extension, de 3,4 km, reliera l’entrée de la nouvelle ville Ali Mendjli au terminus de la station de Université 2 de Constantine Abdelhamid Mehri.

Au cours de cette phase de tests, le tramway d’Alstom a circulé sur environ 1,8km, de la station Université Abdelhamid Mehri à l’entrée de la trémie 06, à une vitesse de 5km/h.

Cet essai dynamique qui représente la dernière étape avant la mise en service commerciale de l’intégralité de la ligne, a eu lieu en présence du Wali Délégué de la ville de Ali Mendjeli, du Directeur des Transports de la wilaya, du Directeur des Transports Terrestre du Ministère des Transports, la Direction Générale de l’EMA, les représentants d’Alstom Algérie, ainsi que les représentants de Cosider Travaux Publics.



L’Entreprise du Métro d’Alger (EMA) avait attribué en juillet 2015 au consortium constitué des entreprises Alstom (Chef de File) et Cosider Travaux Publics, la réalisation clé en main de l’extension de la ligne de tramway de l’agglomération de Constantine, d’une longueur totale de 10,3 kilomètres.

La première phase de cette extension, d’une longueur de 6,9 km, est déjà en exploitation depuis 2019. Elle relie la gare de Zouaghi à l’entrée de la nouvelle ville d'Ali Mendjeli.

La seconde phase de 3.4 km desservira la station de Kadri Brahim au terminus de l’Université Constantine 2 Abdelhamid Mehri. Elle est composée de 6 stations voyageurs équipées de 8 guichets commerciaux, ainsi que de 3 sous-stations électriques, 2 trémies tramways et 1 viaduc.

« Le tramway de Constantine est un projet d’envergure pour Alstom Algérie. Nous sommes fiers de diriger le groupement d’entreprises, qui met en œuvre tout son savoir-faire, pour satisfaire l’ambition et les objectifs de notre client EMA. Nous restons entièrement mobilisés et à l’écoute du besoin des passagers de Constantine, en leur offrant des solutions de mobilité durables » a déclaré Amar CHOUAKI, Directeur Général d’Alstom Algérie.

Dans le cadre de ce projet, Alstom, en tant que leader du consortium, réalise les systèmes de télécommunication, de signalisation, d’énergie de traction, de billettique et de voie ferrée incluant la caténaire.

Présent en Algérie depuis plus de 30 ans, avec ses 250 employés, Alstom a toujours soutenu le développement de l’infrastructure et de l’industrie ferroviaire locale, et plus particulièrement le marché du tramway (plusieurs tramways sont déjà en service à Alger, Oran, Constantine, Ouargla, Sétif, Sidi Belabes). De plus, Alstom a toujours vu comme une priorité stratégique le développement de ses activités industrielles et d’ingénierie dans le pays, et notamment le transfert de technologies ainsi que le développement des compétences locales. Grâce à sa JV Cital, Alstom répond aux besoins de mobilité croissants, et notamment au besoin de systèmes de tramway, du pays et pour continuer à soutenir le développement des villes algériennes.