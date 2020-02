Le conteur professionnel et auteur algérien, Mahi Seddik, prendra part au 3e Festival international du conte de Larache, près de Tanger (Nord du Maroc) prévu du 23 au 26 février, indiquent les organisateurs. Habitué des rondes populaires et du théâtre de la "Halqa", Mahi Seddik sera convié à présenter des contes puisés dans le patrimoine oral algérien, particulièrement du Grand Sud. Des artistes et conteurs en provenance du Maroc, de Tunisie du Congo et de France prendront part à cette manifestation placée sous le signe de "l'art de l'oralité et promotion du patrimoine culturel immatériel". Organisé par l`association "Les amis de la médiathèque Abdessamad Kenfaoui" en collaboration avec le ministère marocain de la culture, le Festival international du conte de Larache vise à préserver le patrimoine immatériel conté, en favorisant l`échange culturel.