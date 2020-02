De plus en plus de grands groupes, inquiets de la progression du nouveau coronavirus, ont déclaré forfait pour la grand-messe mondiale de la téléphonie mobile fin février à Barcelone dont l'organisateur tente de rassurer les exposants.Après le sud-coréen LG et le suédois Ericsson la semaine dernière, l'américain Amazon et les japonais Sony et NTT DoCoMo ont annulé lundi leur

participation à ce salon mondial du mobile (MWC) où les fabricants de téléphone - à l'exception d'Apple - dévoilent traditionnellement leurs produits.Le groupe chinois Umidigi, qui conçoit depuis 2012 des mobiles multifonctions, a également annoncé lundi sur Twitter avoir décidé de se retirer cette année du MWC", en terminant son message par les mots: "restez

sains et saufs".Ce salon, prévu du 24 au 27 février, accueille chaque année près de 110.000 visiteurs dont 5 à 6.000 Chinois, selon l'association mondiale des opérateurs télécoms (GSMA), qui l'organise."En raison de l'apparition de l'épidémie et des inquiétudes persistantes liées au nouveau coronavirus, Amazon s'abstiendra d'exposer et de participer au Mobile World Congress 2020", a indiqué dans un communiqué le groupe américain, qui possède une importante filiale de stockage de données mobiles.Sony, qui fera sa conférence de présentation de ses produits par vidéoconférence, a aussi expliqué avoir pris la "difficile décision" de se retirer du MWC, en invoquant "l'importance primordiale" qu'il accorde à la "sécurité et au bien-être de ses clients et partenaires, médias et

employés".Hormis le géant coréen Samsung et le finlandais Nokia, les fabricants de smartphones représentés à Barcelone seront donc essentiellement chinois (Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi).Du côté des équipementiers, seul le fabricant américain de puces Nvidia a déclaré forfait. "Nous pouvons toujours compter sur plus de 2.800 exposants", ont rappelé dimanche les organisateurs du salon en annonçant des mesures de sécurité drastiques.L'épidémie, dont le berceau est la ville de Wuhan en Chine et qui a déjà fait au moins 910 morts, a eu des répercussions sur d'autres salons.