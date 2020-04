Le nouveau coronavirus continue d’effrayer la planète avec un bilan de plus de 1,3 million de cas confirmés et plus de 75.000 morts, alors que la moitié de la population mondiale, est confinée pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19. Apparu en décembre dernier en Chine, le Covid-19 a plongé le monde dans une crise sanitaire sans précédent. Ainsi, le bilan humain a grimpé mardi à 75.542 morts à travers le globe, dont près des trois quarts en Europe, selon des sources officielles. Plus de 1.351.000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 191 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. L'Europe, le continent le plus frappé par la pandémie, espérait une confirmation de la lueur d'espoir du week-end, lorsque le nombre de décès avait baissé dans les deux pays en première ligne, l'Espagne et l'Italie. Mais le bilan est reparti ces dernières 24 heures à la hausse en Italie avec 636 nouveaux décès. L’Italie comptabilise au total 16.523 morts, l’Espagne 13.798 décès alors que la France a dénombré 8.911 pertes en vies humaines. Et la maladie continue de faire rage aussi dans le vieux continent après que le Royaume-Uni est devenu lui aussi un des pays européens les plus affectés par le Covid-19, avec 5.373 morts (51.608 cas). Ainsi les Britanniques sont sous le choc surtout que leur Premier ministre Boris Johnson, testé positif au nouveau coronavirus le 27 mars, a été placé en soins intensifs lundi. Il a reçu de l'oxygène mais ne se trouve pas sous respirateur, a précisé un ministre. Le chef de la diplomatie Dominic Raab a été chargé de remplacer M. Johnson, seul chef d’Etat ou de gouvernement d’une grande puissance à avoir été contaminé par le Covid-19. Quant à la Chine d’où est partie l’épidémie de nouveau coronavirus en décembre 2019, le pays n'a recensé aucun nouveau décès de la maladie au cours des dernières 24 heures, selon les autorités, trois mois après le premier