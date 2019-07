Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a décidé, mercredi, de tenir, à partir de dimanche, des réunions quotidiennes du Conseil des participations de l’Etat (CPE), lesquelles seront consacrées à l’examen de la situation des grands groupes économiques publics, en vue de les redynamiser et relever leur niveau de contribution au développement national, a indiqué un communiqué du conseil. Les réunions du CPE s'inscrivent "dans le cadre de la démarche de redynamisation des grands groupes économiques publics et de l'amélioration de leur contribution au développement national, la ministre de l’Industrie devant se charger d’élaborer la liste des groupes concernés", ajoute le communiqué. Par ailleurs le Gouvernement a écouté et examiné des exposés des ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sur la mise en œuvre des décisions prises à l'effet de réguler la filière Blé. Il a été procédé le 11 juillet, poursuit le communiqué, à la mise en œuvre de la décision du dernier conseil interministériel portant arrêt de l'approvisionnement de 45 minoteries dont la fermeture a été décidée lors du Conseil interministériel précédent alors que les 333 autres minoteries font toujours l'objet d'audit. La pression enregistrée au niveau des centres de collecte de céréales dans l'Est du pays a été réduite à travers le transfert de l'excédent de production vers les wilayas avoisinantes et la mobilisation des moyens de transport nécessaires à cet effet, ajoute le communiqué.