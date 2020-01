Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a acheminé lundi vers la Libye des aides humanitaires constituées de denrées alimentaires, de médicaments et de couvertures.Le coup d'envoi de cette deuxième caravane de solidarité au profit du peuple libyen a été donné à partir de l'Office du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger) par la présidente du CRA, Saïda Benhabiles, en

compagnie du Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi.A cette occasion, Mme Benhabiles a précisé que la caravane de quelque 70 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et de couvertures envoyés par des citoyens algériens à leurs frères libyens, soulignant que l'Algérie "puise sa politique de solidarité dans ses valeurs ancestrales et sa

religion".Cette initiative "est un gage d'estime et de fraternité" du peuple algérien pour le peuple libyen, a ajouté la président du CRA, rappelant que "la Libye s'est tenue aux côtés de l'Algérie durant la glorieuse Guerre de libération nationale".De son côté, le Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi, a exprimé sa gratitude et ses remerciements au

Président de la République et à l'Algérie pour ces aides humanitaires, mettant en exergue "les relations historiques qui lient les deux peuple frères".Plus de cent (100) tonnes d'aides humanitaires avaient été acheminées récemment vers la Libye sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la participation de l'Armée nationale populaire (ANP).