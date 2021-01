Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a affirmé, jeudi à Blida, que l’unique et meilleure solution pour garantir l’alimentation en eau potable, à long terme, est de s’orienter vers le dessalement d'eau de mer, ceci d’autant plus qu’une majorité de la population vit près et le long de la bande littorale.