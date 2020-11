Le directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a examiné mardi avec l'ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en Algérie, Barry Robert Lowen, les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment à travers l’échange d'expériences et d'expertise, l'assistance technique et la formation spécialisée dans les différents domaines de la police.