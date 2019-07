Le directeur de l’établissement public hospitalier EPH «Mohamed Boudiaf»‘de Barika (wilaya de Batna) a été démis de ses fonctions, ont annoncé mercredi les services de la wilaya. Cette décision intervient après la visite surprise effectuée samedi dernier par le wali de Batna, Farid Mohamedi, dans cet établissement santé, lui ayant permis de constater «les dépassements et l’état de laisser-aller et de laxisme qui prévalent au sein cet l’hôpital», précise la même source. «Cette situation accentue la souffrance des malades qui doivent non seulement faire face à la maladie, mais aussi subir la bureaucratie imposée par des responsables dénués de toute conscience professionnelle», ajoute encore la même source. Conformément à l’arrêté ministériel 815, daté de ce 11 juillet, le sous directeur des moyens et des finances de l’établissement hospitalier «Slimane Amirat» de cette même ville a été nommé au poste de directeur de l’EPH «Mohamed Boudiaf» en remplacement du directeur limogéA l’issue de sa visite surprise, le chef de l’exécutif local avait assuré que «des mesures administratives allaient être prises pour mettre fin à ce climat délétère et intenter des poursuites judicaires à l’encontre des personnes responsables de la paupérisation de cet hôpital».