Le dispositif de lutte contre les feux de forêts, qui ont pris une proportion alarmante ces deux derniers jours dans certaines régions du pays, a été renforcé par la mise en action de l’appui aérien assuré par deux hélicoptères, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.Il s'agit de "mieux assurer la protection de la population et le couvert végétal, suite aux feux de forêts enregistrés à El Boni, entre les wilayas de Bejaia et de Bordj Bou Arreridj, ce qui a permis de circonscrire rapidement l’incendie", précise la même source. A cet effet, la Protection civile a mobilisé, durant les dernières 48 heures, "trois colonnes mobiles et un soutien permanent des unités d’intervention dans les wilayas de Bejaia, Tizi-Ouzou et Bordj Bou Arreridj, suite aux feux de forêts enregistrés dans ces régions". Pour rappel, les secours de la Protection civile ont procédé, depuis le 1er juin dernier, à l'extinction de 479 incendies de forêts, maquis et broussailles qui ont généré 708,66 hectares de dégâts de forêts, 837 ha de maquis et 1259 ha de broussailles.