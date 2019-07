Le film documentaire « Cordoue », dédié à la promotion de la culture de la Paix et du Vivre-ensemble, sera projeté en avant-première, dimanche à Oran, en présence du réalisateur Bensalem Bouabdallah, a-t-on appris vendredi des organisateurs. « Ce documentaire met l’accent sur le rôle de la Mosquée de Cordoue (Espagne) en tant que symbole universel de la coexistence des différentes confessions et des relations d’entente et de paix qu’elle inspire », a précisé dans un communiqué l'association socioculturelle « Santé Sidi El-Houari » (SDH) qui accueille la séance de projection. L'auteur examine également « l’origine d’un conflit impliquant l’église catholique quant au statut juridique de cette Mosquée », a-t-on signalé, rappelant qu'en 2006, l’évêque de Cordoue a inscrit secrètement cet ancien monument au Registre de la Propriété comme bien appartenant à l’église catholique.