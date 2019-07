Le film-documentaire "Les enfumades du Dahra, le crime de la civilisation" consacré par le réalisateur Abderrahmane Mostefa au crime contre l'humanité perpétré par le colonisateur français contre la tribu des Ouled Riah à Mostaganem, a été projeté en avant-première, mardi soir à Alger. Le film-documentaire de 74 minutes aborde les "enfumades du Dahra" où plus d'un millier d'Algériens de la tribu des Ouled Riah ont été exterminés par les envahisseurs français avec une extrême barbarie. Voulant échapper aux exactions du colonisateur, les victimes (femmes, enfants et vieillards) se sont réfugiées à l’intérieur de grottes sur les monts du Dahra, à l’Est de Mostaganem, où elles ont péries asphyxiés dans le brasier entretenu par les assaillants. Le réalisateur s'est appuyé sur les témoignages d'historiens et de chercheurs qui ont exhumé les crimes perpétrés par le colonel Pelissier qui, sur ordre du général Bugeaud, le 18 juin 1845, a exterminé la tribu des Ouled Riah. Le documentaire en versions arabe et française met à nu la politique du général Bugeaud, à savoir la répression et la destruction systématiques du tissu social et économique des populations algériennes et la confiscation de tous leurs biens. De même qu'il jette la lumière sur les souffrances des Algériens à l'époque coloniale où aucune méthode de torture, d'extermination et de répression ne leur a été épargnée par les forces coloniales.Des historiens et des chercheurs spécialistes de l'histoire de l'Algérie et de la colonisation ont ainsi apporté leurs témoignages sur les enfumades du Dahra, l'un des premiers crimes de la France coloniale en Algérie.