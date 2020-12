Le dossier de classement de la musique Raï initialement proposé à la 15e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, prévu en ligne du 14 au 19 décembre, a été retiré des propositions de classement à la demande du ministère de la Culture et des Arts afin de pouvoir "renforcer et enrichir ce dossier et le soumettre à la prochaine session", a indiqué lundi un communiqué du ministère.