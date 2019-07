Le Forum civil pour le changement (FCPC) a appelé, dimanche, à soutenir l'Instance du dialogue national, dans sa démarche visant la sortie de crise que traverse le pays, en proposant son renforcement avec d'autres personnalités et experts."L'Instance du dialogue national est chargée de gérer le dialogue entre les parties concernées et nous proposons son renforcement avec d'autres personnalités et experts et son soutien dans sa démarche", a précisé le FCPC dans un communiqué, soulignant que cette Instance "ne représente pas le hirak, ni le peuple et n'est pas son porte-parole".Le FCPC a appelé"le pouvoir en place à respecter les mesures d'apaisement et de confiance, à travers la levée des restrictions sur le hirak, les marches pacifiques et les espaces publics, la libération de tous les détenus du hirak et les détenus d'opinion, l'ouverture du champ médiatique et le départ du gouvernement". Le dialogue doit être "libre et indépendant, dirigé par des personnalités désignées officiellement avec de larges prérogatives. Il doit représenter la rupture avec l'ancien système. Il doit concerner le peuple, toutes catégories confondus, et le pouvoir en place n'y sera pas partie prenante y compris la Présidence et l'Armée nationale populaire (ANP)", a indiqué le FCPC. Au terme des consultations qu'organisera l'Instance, le Forum propose la tenue "d'une conférence nationale", en vue "d'adopter les décisions et les conclusions du dialogue, à condition que les parties concernées par celui-ci s'engagent à garantir la mise en œuvre de ces décisions, avec le peuple comme garant, sans intervention, ni contestation aucune, par le pouvoir en place".