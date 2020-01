Le Front des forces socialistes (FFS), qui s'est dit "préoccupé" par le contexte régional et international menaçant aux frontières du pays, a réitéré lundi, dans un communiqué, son "attachement indéfectible" à la défense de l'intégrité territoriale et de l'unité du

peuple algérien."Préoccupé par le contexte régional et international menaçant à nos frontières, le FFS réitère son attachement indéfectible à la défense de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l’unité de son peuple", indique un communiqué du FFS, signé par le Premier secrétaire du parti, Hakim Belahcel.Le FFS a également exprimé "sa solidarité au peuple frère libyen et son souhait que la crise actuelle trouve sa solution dans le cadre de la légalité internationale et du dialogue entre Libyens". S'exprimant sur la situation interne du pays, le plus vieux parti de l'opposition a salué "les Algériennes et les Algériens qui poursuivent leur révolution pacifique".Le FFS a, en outre, rappelé sa revendication traditionnelle à savoir "l'élection d’une Assemblée nationale constituante, dont la mission est l'élaboration d'une nouvelle Constitution consensuelle adoptée par un référendum populaire".