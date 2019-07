Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, sera extradé par Londres vers les Etats-Unis afin qu'il y soit jugé pour espionnage, selon le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompéo. "Nous avons déjà fait la demande et donc il va être extradé vers les Etats-Unis, où il est poursuivi en justice", a signifié dimanche, M. Pompeo, dans ses déclarations au quotidien équatorien El Universo. "Je ne peux faire de plus amples commentaires mais mon gouvernement pense qu'il est important que cet homme qui a posé un risque pour le monde et a mis en danger des soldats américains soit sanctionné par la justice", a ajouté le secrétaire d'Etat, qui s'est entretenu, samedi, avec le président Lenin Moreno lors d'une visite en Equateur.