Dans un communiqué publié à l'occasion d'un sit-in de solidarité avec le peuple sahraoui et la femme sahraouie en particulier organisé jeudi par le Forum des femmes algériennes au siège de l'ambassade de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, la présidente du Forum, Yasmina Attaf a affirmé "le soutien total à nos sœurs sahraouies dans leur combat légitime contre l'occupation marocaine".

"Compte tenu des derniers développements et de l'intervention militaire marocaine à la zone d'El Guerguerat et la violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu en septembre 1991, le Forum des femmes algériennes condamne avec force cette agression et ses répercussions sur nos sœurs sahraouies et le peuple sahraoui", a-t-elle poursuivi, soulignant qu'il s'agit là "d'une violation des principes des droits de l'Homme et des droits à la liberté, à l'indépendance et à l'autodétermination".