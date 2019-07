Le président du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a plaidé, samedi à Alger, pour une solution constitutionnelle de la crise politique que traverse le pays, à travers un dialogue "sérieux et constructif" qui permettra d'aller le "plus tôt possible" vers une élection présidentielle. Intervenant lors d'une conférence consacrée à la crise politique que traverse le pays, M. Benabdeslam a souligné la nécessité du dialogue en vue de parvenir à un terrain d'entente permettant d'organiser une élection présidentielle "transparente et honnête" le "plus tôt possible".Il a appelé, dans ce cadre, toutes les forces vives du pays à apporter leur contribution aux efforts de sortie de crise, en transcendant les divergences et en plaçant l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération. Il a salué, par la même occasion, le mouvement citoyen (hirak) qui a "permis d'enclencher cette nouvelle dynamique pour le changement", et rendu hommage à l'Armée nationale populaire (ANP) qui "a accompagné et protégé le peuple dans ce mouvement et veillé à assurer la stabilité du pays en déjouant les complots visant l'Algérie". Benabdeslam a précisé, à ce propos, que cette conférence initiée par son parti, se veut comme "un espace de dialogue visant à converger les efforts et les propositions des différents courants politiques et idéologiques, sans exclusion, vers une solution à la crise politique". L'intervenant a, en outre, appelé à préserver l'Algérie de toute ingérence étrangère, rappelant que le pays "a toujours été la convoitise des étrangers dans son histoire".