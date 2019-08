Le Front Polisario a mis en garde contre le danger d'un blocage du processus de paix mené par les Nations unies et l'Union africaine pour la décolonisation du Sahara occidental, évoquant le "manque d'intérêt" du Conseil de sécurité et de la communauté internationale, en particulier après la démission de l'Envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ancien président allemand Horst Kohler, dans la recherche d'une solution pacifique et définitive du conflit sahraoui. Sous la direction du président de la République arabe démocratique et sahraouie (RASD), Brahim Ghali, le secrétariat national du Front Polisario a tenu une session extraordinaire les 21, 22 et 23 août, au cours de laquelle un examen de la situation actuelle au niveau national, régional et

international a été établi, a indiqué l'agence SPS. A cette occasion, le secrétariat national du Front Polisario a averti que la persistance de puissances étrangères bien connues, tels que la France dans la défense de la thèse agressive et expansionniste du Royaume du Maroc et l'occupation illégale de certaines parties du territoire du Sahara occidental ne feraient que créer davantage de causes de tensions et menaceraient la paix et la stabilité dans la région, a ajouté la même source. Dans ce contexte, le secrétariat national du Polisario a mis en garde contre les mouvements suspects et les abus répétés commis par le régime d'occupation marocaine au niveau de la zone tampon Guerguerat, qui violent l'accord de cessez-le-feu et l'accord militaire n 1 signé en 1991, appelant "le Conseil de sécurité des Nations unies à prendre des mesures strictes et urgentes pour éviter de graves dérapages et leurs conséquences". Le Front Polisario a demandé, en outre, au Conseil de sécurité de prendre des décisions fermes pour éviter de graves conséquences, relevant à ce propos la situation préoccupante dans les zones sahraouies occupées, où les agents marocains recourent à la répression et à la violence contre des manifestants sahraouis pacifiques. Appelant l'Union africaine et les Organisation des Nations unies à garantir au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance, le secrétariat national du Polisario a exprimé, également, sa préoccupation quant à l'ampleur du phénomène de trafic de drogue en provenance du Maroc, assurant que le Royaume marocain soutient et encourage le crime organisé et les groupes terroristes dans l'objectif de mettre en péril les populations et les pays de la région.