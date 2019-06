Des dépenses de santé qui explosent, une main-d'oeuvre qui se réduit comme peau de chagrin: pour la première fois, les grands argentiers du G20 ont planché dimanche sur le vieillissement de la population, défi majeur pour les économies développées et en devenir pour les autres. Le Japon, qui préside la réunion de Fukuoka (sud-ouest), n'a pas choisi par hasard ce thème. Il deviendra bientôt le premier pays dit "ultra-âgé" de la planète, ce qui signifie que 28% d'habitants auront 65 ans et plus. Ils seront près de 40% en 2050. Confronté à ce problème qui freine sa croissance, la troisième économie mondiale avait à cœur de partager son expérience.