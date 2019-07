Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire et son homologue américain Steven Mnuchin, se retrouvent à l'occasion du G7 Finances à Chantilly, le 17 juillet 2019.Les ministres des Finances des pays du G7 ont fait un pas "important" vers un accord mondial sur la taxation du numérique lors de leur réunion à Chantilly, au nord de Paris, malgré les tensions entre les Etats-Unis et la France. Au bout d'une nuit de négociations, les sept économies les plus avancées ont finalement trouvé un consensus, présenté par la présidence française comme "une avancée", sur la taxation des activités des multinationales même quand elles n'ont pas de "présence physique" dans le pays concerné. Le ministre français Bruno Le Maire s'est félicité de "cet accord" du G7 "pour taxer les activités sans présence physique, en particulier des activités numériques", lors de la conférence de presse finale de la réunion. "C'est la première fois que les Etats membres du G7 se mettent d'accord sur ce principe", a-t-il souligné. Son homologue américain Steven Mnuchin a fait preuve d'un enthousiasme plus modéré face aux journalistes: "nous avons fait des progrès significatifs, mais il reste encore du travail à faire", a-t-il estimé. Le secrétaire au Trésor s'est toutefois félicité de "ce pas important dans la bonne direction", tout en refusant de parler de "percée", comme l'a fait le ministre allemand Olaf Scholz.