Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d'Alger a mis en place un plan de sécurisation de la saison estivale 2019, et ce dans le souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications, a indiqué, lundi, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du même corps de sécurité. Vu la forte affluence des citoyens sur les plages de la capitale et l'augmentation du nombre de véhicules touristiques dans les lieux de détente durant la saison estivale, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d'Alger a mis en place un plan de sécurisation, en vue de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la saison estivale, et ce dans le souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications, a précisé le communiqué. Selon la même source, des descentes seront menées, avec la participation de toutes les formations fixes et mobiles, soutenues par les sections de sécurité et d'intervention (SSI) et les équipes cynotechniques, en vue de sécuriser et surveiller les lieux connaissant une grande affluence des citoyens ou ceux fréquentés par les délinquants tels que les plages non surveillées, en sus de l'organisation de missions de reconnaissance, afin de surveiller le réseau routier et les plages et d'intervenir immédiatement en cas d'urgence.