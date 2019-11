Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a affirmé au deuxième jour de sa visite en 4e Région militaire à Ouargla, que le peuple algérien a prouvé qu'il est "un peuple des grands défis", saluant les qualités singulières qui le distinguent des autres peuples, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de sa rencontre tenue mardi, au niveau du secteur opérationnel Sud-est Djanet, avec les cadres et les personnels de la Région, le général Gaïd Salah avait rappelé que "les qualités singulières qui distinguent le peuple algérien des autres sont celles de la solidarité avec la patrie et d’être à ses côtés lorsqu’elle en a le plus besoin, prouvant ainsi qu’il est un peuple des grands défis, un seul peuple uni, dont le parcours national ne saura être impacté par les entraves qui se trouvent sur son chemin". "Dans ce sillage, il y a lieu de rappeler que les qualités singulières qui distinguent le peuple algérien des autres sont celles de la solidarité, dans toute la force du terme. Il est certain que la plus noble de ces qualités est la solidarité avec la patrie et d’être à ses côtés lorsqu’elle en a le plus besoin. En effet, l’Algérie, capable de choisir celui qui la dirigera durant la prochaine étape, fait appel à ses fidèles enfants, dans ces circonstances particulières, et je mets l’accent ici sur le mot fidèles, et ils sont très nombreux à travers tout le territoire national, car elle a effectivement besoin de tels enfants. La fidélité est la vertu certaine, qui dénote du lien fort entre le citoyen et sa patrie", a-t-il souligné .