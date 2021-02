La part du Gaz naturel liquéfié (GNL) devrait augmenter à environ 48% du volume global du gaz échangé en 2030, selon le

dernier rapport du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF). Dans la cinquième édition de son rapport "Global Gas Outlook 2050", l'organisation qui regroupe 19 pays producteurs du gaz, s’attend à ce que la part du GNL échangé sur les marchés continue sa croissance pour atteindre 48% de tout le gaz échangé en 2030 et 56% en 2050. D'après les prévisions du le GECF, l'investissement total dans le gaz (y compris les activités en amont et en aval) entre 2020 et 2050 atteindra près de 10.000 milliards de dollars. Il est également prévu qu'à l'horizon 2050, près de 1.990 milliards de mètres cubes sur environ 5.920 milliards de mètres cubes de demande mondiale de gaz naturel seront importés, dont 1.105 milliards de mètres cubes seront en provenance des pays membres du GECF, soit plus de la moitié. Concernant les prix, le GECF prévoit la poursuite de la volatilité des prix du gaz naturel, et ce, "en raison des cycles d'investissement pour le GNL".